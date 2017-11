Wie gewohnt macht Microsoft den Anfang, wenn es darum geht, die enthaltenen Spiele im hauseigenen Online-Abo bekanntzugeben. Wir verraten euch, worauf ihr euch im Dezember mit Xbox Live Gold freuen dürft.

Microsoft hat die Games with Gold für Gold-Mitglieder bei Xbox Live im Dezember 2017 bekannt gegeben. Demnach dürft ihr euch im Zeitraum vom 01. bis 31. Dezember 2017 die Vollversion von Warhammer: The End Times - Verminide kostenfrei sichern. Dabei erwartet euch ein Koop-Titel im Stile von Left 4 Dead, dessen Gameplay in ein Warhammer-Setting gepackt wird.

Ab dem 16. Dezember 2017 bis zum 15. Januar 2018 gibt es weiterhin die 30th Anniversary Edition von Zurück in die Zukunft: Das Spiel für die Xbox One. Bereits seit dem 16. November steht noch bis zum 15. Dezember weiterhin Tales from the Borderlands für die aktuelle Plattform bereit.

Auf der Xbox 360 gibt es vom 01. bis 15. Dezember 2017 Child of Eden zum Download, in der zweiten Monatshälfte dürft ihr auf Marlow Briggs and the Mask of the Death zurückgreifen. Beide Titel sind wie gewohnt dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar.