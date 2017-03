Die Games with Gold im April

Abonnenten von Xbox Live Gold dürfen sich auch im kommenden Monat April auf kostenfreie Vollversionen freuen. Welche das sind, gab Microsoft heute bekannt.

Auf Xbox One steht im kompletten Monat April der Launchtitel Ryse: Son of Rome für Abonnenten zum Download zur Verfügung. Vom 16. April bis 15. Mai wird zudem das interaktive Telltale-Adventure The Walking Dead: Season 2 erhältlich sein.

Actionreich geht es auch auf Xbox 360 zur Sache. Vom 01. bis 15. April werden Abonnenten Darksiders ohne zusätzliche Kosten herunterladen können, vom 16. bis 30. April wird anschließend Assassin's Creed: Revelations zum Download bereit stehen. Wie gewohnt sind die Xbox-360-Titel dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar.