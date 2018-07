Microsoft legt mal wieder vor und hat nun die kostenlosen Spiele für Abonnenten von Xbox Live Gold im kommenden Monat August bekannt gegeben. Dabei erwarten euch durchaus auch namhafte Titel.

Auch im neuen Monat August bekommen Gold-Mitglieder bei Xbox Live natürlich wieder kostenfreie Spiele an die Hand. Das entsprechende Line-up hat Microsoft nun bekannt gegeben und legt damit gegenüber dem Konkurrenten Sony auf der PS4 mal wieder vor.

Das Spieleportfolio, das euch im kommenden Monat erwartet, kann sich dabei durchaus sehen lassen. So gibt es vom 01. bis 31. August das hervorragende Xbox-exklusive Rennspiel Forza Horizon 2 für die Xbox One. Wer es lieber actionreich haben möchte, der greift indes zu Ubisofts immer noch angesagten Online-Actionspiel For Honor, welches im Zeitraum vom 16. August bis zum 15. September für die aktuelle Heimkonsole zu haben sein wird.

Auch auf der Xbox 360 gibt es indes wieder zwei neue Vollversionen für Abonnenten: In der ersten Monatshälfte vom 01. bis 15. August 2018 gibt es das gruselige Horrorspiel Dead Space 3. Weniger spannungsgeladen geht es in der zweiten Monatshälfte vom 16. bis 31. August zu, denn dann gibt es Disney Epic Mickey 2: The Power of Two zum kostenfreien Download. Dank der Abwärtskompatibilität der Xbox One lassen sich die beiden Xbox-360-Titel wie gewohnt auch auf der Xbox One zocken.

Wer sich die neuen Spiele im August per Download sichert, darf diese in der Folgezeit dauerhaft behalten. Einen neuen Trailer zum frischen Line-up könnt ihr euch anbei ansehen.