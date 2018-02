Wir nähern uns langsam aber sicher dem Monatsende und Abonnenten von Xbox Live Gold warten daher schon sehnsüchtig auf die Ankündigung, welche Spiele im neuen Monat März umsonst zu haben sein werden. Jetzt hat Microsoft Nägel mit Köpfen gemacht.

Wie gewohnt gibt es für Gold-Mitglieder bei Xbox Live auch im März wieder kostenlose Spiele abzustauben; das entsprechende Line-up wurde nun bestätigt.

Speziell für die Xbox One werdet ihr euch zunächst auf Trials of the Blood Dragon freuen dürfen; der Titel steht vom 01. bis zum 30. März auf der aktuellen Heimkonsole bereit. Dabei geht es nicht nur um Cross-Motorräder und Stunts, vielmehr müsst ihr euch auch Jet Packs, Panzer oder BMX-Räder in den 80er Jahren zu Nutze machen.

Beim zweiten Xbox-One-Titel handelt es sich um den abgedrehten Shooter Superhot, in dem ihr gesichtslose Gegner bekämpft. Dieses Spiel wird vom 16. März bis zum 15. April erhältlich sein.

Dazu gesellen sich wie gewohnt zwei Spiele für die betagte Xbox 360, die dank der Abwärtskompatibilität aber auch auf der Xbox One gespielt werden können. Vom 01. bis zum 15. März 2018 wird Merida: Legende der Highlands erhältlich sein, so dass ihr in den mythischen Landschaften von Schottland gegen bösartige Kreaturen antreten dürft. In der zweiten Monatshälfte, also vom 16. bis 31. März, folgt dann außerdem noch Quantum Conundrum, in dem es zwischen fünf Dimensionen zu wechseln und Rätsel zu lösen gilt.