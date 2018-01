Sony hat zuletzt ja ein Angebot geschaltet, in dessen Rahmen ihr einige Monate PS-Plus-Mitgliedschaft kostenfrei bei einem Jahresabo geschenkt bekommt. Nun zieht Microsoft mit einer vergleichbaren Aktion nach.

Auch Microsoft zeigt sich derzeit von der spendablen Seite und hat nun eine Aktion rund um die Xbox Live Gold-Mitgliedschaft in Zusammenhang mit dem Battle-Royale-Blockbuster PlayerUnknown's Battlegrounds geschaltet. Im Zuge der Veröffentlichung der Game-Preview-Version des Spiels könnt ihr euch nun einige Monate kostenlosen Gold-Zugang sichern.

Wer sich nun drei Monate Xbox Live Gold zulegt, der bekommt aktuell drei weitere Monate geschenkt und kostenfrei dazu. Für das Entgelt von drei Monaten erhalten Spieler damit ein halbes Jahr lang Zugriff auf Xbox Live Gold. Die Aktion wird via Xbox.de abgewickelt. Auch Erwerbe der Gold-Mitgliedschaft via Media Markt, Saturn oder Amazon profitieren ab dem 22. Januar von der Aktion. Zu lange solltet ihr aber nicht warten, um das Angebot wahrzunehmen. Das Rabatt-Angebot gilt insoweit nur bis Mittwoch, den 31. Januar 2018.

Xbox Live Gold wird für das Onlinezocken auf der Xbox One benötigt; ohne ein entsprechendes Abo könnt ihr Spiele im Regelfall nicht im Online-Multiplayer zocken. Darüberhinaus erhalten Gold-Mitglieder regelmäßig besondere Angebote und im Zuge der Games with Gold Monat für Monat Zugriff auf kostenfreie Vollversionen für die Xbox One sowie auch die Xbox 360.