Update bringt Hall of Famer in das Spiel

Verschiedene Hall of Famer halten Einzug in das Spiel WWE Supercard. Der Publisher 2K veröffentlichte nun ein neues Update für den Titel.

Der Publisher 2K hat mitgeteilt, dass das erste Update für die Season 3 von WWE Supercard erschienen ist. Erstmals ist der Hall of Famer Mick Foley alias Mankind im Spiel vorhanden. Zusätzlich reihen sich noch Stone Cold Steve Austin, Ric Flair, Lita und Trish Stratus sowie Undertaker, Triple H, Daniel Bryan und weitere Kämpfer in das Portfolio ein. Außerdem erhalten die besten Spieler im gewerteten Modus und Royal Rumble ab sofort Belohnungen in Form von Credits.

WWE Supercard ist auf iOS- und Android-Geräten spielbar. Die Entwickler vom Studio Cat Daddy werden auch in Zukunft weitere Updates für den Titel veröffentlichen.