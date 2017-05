2K Games hat heute den Release des neuen Season 3 Updates zu WWE Supercard bekanntgegeben. Dem Mobile-Titel werden dabei frische Inhalte spendiert.

Das WWE-Sammelkarten-Kampfspiel WWE Supercard lockt Spieler in der dritten Season mit frischen Inhalten. Diese werden im Rahmen eines kostenfreien Updates sowohl in der iOS- als auch Android-Version integriert. Mit dabei ist unter anderem ein brandneuer Modus namens "Team Battleground". Hierbei handelt es sich um einen permanenten Team-vs-Team-Modus, in dem ihr gegeneinander antrete, Belohnungen verdient und eine dicke Lippe riskieren könnt. Der Modus wird in folgende vier Kernbereiche unterteilt:

Modus-Setup: Teameigner und Generäle suchen nach potenziellen Kämpfen. Sobald die Teams stehen, wird aus dem allgemeinen Pool ein zufälliges Kartenset gezogen. Beide Teams verwenden das gleiche Kartenset, aber die Verteilung auf die Teammitglieder ist zufällig, wobei jedes Teammitglied insgesamt sechs Karten erhält.

Vorbereitungs-Phase: Während dieser ersten Phase, die über 24 Stunden geht, verstärken die Spieler ihre Karten mit Aufladungskarten, die die Karten für die gesamte Dauer der zweiten Phase verbessern.

Angriffs-Phase: Während dieser zweiten Phase, die auch über 24 Stunden geht, stehen sich die Teams basierend auf der Stärke ihrer aufgeladenen Karten gegenüber. Jedes Teammitglied hat pro Kampf insgesamt 15 Angriffe. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt den Kampf und erhält tolle Belohnungen.

Belohnungen: Nach dem Kampf erhalten alle Spieler spielinterne Belohnungen. Die Spieler des Siegerteams erhalten eine Champion-Belohnung, während die Spieler des unterlegenen Teams eine Trost-Belohnung basierend auf der während des Kampfs erreichten Punktzahl erhalten.

Zusätzlich zum Modus "Team Battleground" enthält das Update Aktualisierungen beim Spielerprofil. Statistiken, Bestenlisten-Belohnungen und mehr findet man jetzt alle bequem an einem Ort. Und ab Mai enthalten die monatlichen Belohnungen auch Pakete.