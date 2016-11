2K Games hat seinem Sammelkartenspiel WWE Supercard auf mobilen Plattformen ein frisches Update spendiert.

Das Sammelkartenspiel geht per kostenlosem Update ab sofort in die dritte Saison über. Der Download ist via App Store für iOS-Geräte sowie im Google Play Store und Amazon App-Shop für Android-Geräte zur Verfügung.

In der neuesten Saison des Sammelkarten-Kampfspiels bietet euch 2K erstmals einen echten Echtzeit-Spielmodus innerhalb der Reihe an. Darüber hinaus gibt es drei neue Kartenstufen, noch mehr WWE- und NXT-Superstars und neue Möglichkeiten, gegen Spieler aus der ganzen Welt anzutreten. Zwei passende neue Trailer könnt ihr euch im Folgenden ansehen.

Big Show Trailer

John Cena Trailer