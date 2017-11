2K Games hat heute den Release des neuen Season 4 Updates zu WWE Supercard bekanntgegeben. Dem Mobile-Titel werden dabei frische Inhalte spendiert....

2K kündigte heute neue Kartenstufen für WWE SuperCard – Season 4 an. In der bereits vierten Saison des Wrestling-Sammelkarten-Kampfspiels ziehen Bestien, Monster und Titanen in den Ring. Die brandneuen Kartenstufen kanalisieren die ungezügelte Wildheit der legendären WWE-Superstars und sind in den mehr als 245 Karten der anstehenden Saison enthalten.

Bestien:

Bestien verkörpern das Gefühl, das man hat, wenn Finn Bálor auf allen Vieren in den Ring krabbelt und aus vollem Halse brüllt. Wenn die Menge in sein Gebrüll einfällt, wird Finn nur noch lauter.

Monster:

Monster sind zum Fürchten. Sie sind unaufhaltsam. Monster sind wie AJ Styles, der Champions im Alleingang auseinandernimmt, ganz egal wen. Nichts steht ihnen im Weg.

Titanen:

Titanen sind fast schon mythisch. Sie tauchen nur einmal pro Generation auf. Sie vernichten all ihre Widersacher und werden zur Legende. Alexa Bliss siegt einfach, ob bei Raw oder SmackDown Live. Sie ist eine Titanin.