Im Herbst dürft ihr in WWE 2K19 wieder in den Ring steigen; bestätigt war der Titel aber nur für PC, PS4 und Xbox One fix. Wie steht es denn um eine Switch-Version?

Ab dem 09. Oktober 2018 wird das neue WWE 2K19 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Wie es um eine Switch-Fassung bestellt ist, das war bis dato nicht so ganz klar. Jetzt herrscht aber Gewissheit!

So hat Publisher 2K games nun bestätigt, dass WWE 2K19 nicht auf der Nintendo-Konsole aufschlagen wird. Wer wrestlen will, muss also zu einer der drei anderen Spielvarianten greifen. In einem Statement heißt es unter anderem, dass man sich eben auf diese drei Fassungen fokussieren wolle. Im Übrigen werde man aber alle Möglichkeiten weiter evaluieren, das Franchise auch auf zusätzliche Plattformen zu bringen.

Die Switch jedenfalls wird bis auf Weiteres erstmal nicht dazu zählen. Das ist gleichzeitig auch nicht unbedingt verwunderlich, denn WWE 2K18 wusste im vergangenen Jahr auf der Nintendo-Plattform eher weniger zu überzeugen. Das Spiel hatte mit mehreren technischen Problemen zu kämpfen und wurde daher von Fans und Presse gleichermaßen kritisiert.