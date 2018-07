2K gibt heute einen weiteren Bonus für WWE 2K19 bekannt: Vorbesteller freuen sich über einen ehemaligen UFC-Superstar als spielbaren Charakter.

Vorbesteller von WWE 2K19 dürfen sich neben Hall-of-Famer Rey Mysterio auch über einen weiblichen Superstar freuen: Rowdy Ronda Rousey wird bei Vorabkäufern des Wrestlingspiels das Roster verstärken.

Die Olympiasiegerin, ehemalige UFC-Kämpferin und Schauspielerin (The Expendables 3) ist seit einigen Monaten Teil der WWE-Shows. Bei Wrestlemania 34 gab "The Baddest Woman on the Planet" ihr Debüt im Ring und mischte gemeinsam mit Kurt Angle sowohl Triple H als auch seine Frau Stephanie McMahon kräftig auf.

Vorbesteller können ab dem 9. Oktober mit Ronda Rousey hinlangen – an diesem Tag erscheint WWE 2K19 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Early-Access-Nutzer erhalten ihre Spielversion samt der dazugehörigen Boni dagegen schon am 5. Oktober. Zum Schluss haben wir noch den Trailer zur Vorstellung von Rowdy Ronda Rousey für euch: