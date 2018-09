2K bleibt sich und den Vorjahren treu und wird auch dieses Mal wieder allerhand DLC-Inhalte für das Wrestlingspiel WWE 2K19 veröffentlichen. Der Fahrplan zum Season Pass wurde nun publik gemacht.

2K Games hat für WWE 2K19 noch etliche zusätzliche Inhalte eingeplant, die über das eigentliche Hauptspiel weiter hinausgehen. Dazu zählen auch die Pakete "Accelerator" und "My Player Kickstart", die Spielern den Zugang zu den Inhalten des Hauptspiels schneller ermöglichen. Neue Superstars für das ohnehin üppige Roster an spielbaren Charakteren dürfen in anderen Paketen aber natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Im Rahmen des Season Pass erscheinen:

Accelerator

Zugang zu allen freischaltbaren Inhalten zum Launch (Ausnahme: DLC-Inhalte)

Entscheidungsfreiheit über Overall-Rankings und Attribut-Levels für alle spielbaren Charaktere

Preis: 4,99 Dollar

My Player KickStart

Zugang zum Freischalten und Verbessern der MyPlayer-Ratings und Attribute zum Launch als Teil des MyCareer-Modus

Direktes Freischalten aller Kleidungsstücke, die Attributsteigerungen in MyCareer versprechen

Preis: 9,99 Dollar

New Moves Pack

Über 50 neue Ingame-Moves, darunter die Atomic Drop into Double Leg Combo von Jeff Hardy, Slingshot X-Factor von Mustafa Ali sowie weitere Moves von Tyler Bate, Matt Hardy und Bray Wyatt

Preis: 3,99 Dollar

Rising Stars Pack

Neue spielbare WWE-, NXT- und 205-Live-Superstars: Candice LeRae, Dakota Kai, Lacey Evans, Lio Rush, Maria Kanellis, Mike Kanellis und Ricochet

Preis: 9,99 Dollar

Titans Pack

Neue spielbare WWE- und NXT-Superstars: Bobby Lashley, EC3 und War Raiders (Rowe und Hanson)

Preis: 9,99 Dollar

Im Rahmen des Season Pass erhaltet ihr alle oben genannten DLC-Inhalte zum pauschalen Preis von 29,99 Dollar. WWE 2K19 erscheint am 09. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.