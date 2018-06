2K Games hat heute Nägel mit Köpfen gemacht und nicht nur den Cover-Star des neuen WWE 2K19 bestätigt, sondern darüber hinaus auch noch die Sonder-Editionen und den Release-Termin.

AJ Styles aka "The Phenomenal One" wird in diesem Jahr auf dem neuen Wrestling-Ableger WWE 2K19 zu sehen sein; der Wrestler wurde heute als Cover-Star des neuen Teils offiziell vorgestellt. Gleichzeitig nannte der Publisher 2K in diesem Zusammenhang auch den Release-Termin: WWE 2K19 soll ab dem 09.10.2018 für PS4, Xbox One und PC zu haben sein.

Styles selbst rief anlässlich seiner Nominierung für das Cover heute direkt die WWE 2K19 Million Dollar Challenge aus. Teilnahmeberechtigte Spieler können in vier Schritten am internationalen Wettbewerb auf PS4 und Xbox One teilnehmen und sich als Finalist qualifizieren, und das funktioniert laut offizieller Beschreibung so:

Sie müssen einen noch anzukündigenden neuen Modus im Spiel schaffen.

Sie müssen ein überzeugendes Siegervideo einreichen, das zeigt, wieso sie AJ Styles in WWE 2K19 schlagen werden.

Sie müssen es ins Halbfinale des Wettbewerbs schaffen und die anderen drei Halbfinalisten in WWE 2K19 schlagen.

Schließlich müssen sie als Finalist in WWE 2K19 gegen AJ Styles antreten und ihn besiegen, um das Preisgeld von 1 Mio. US-Dollar zu gewinnen.

Darüber hinaus wurde publik, dass es nicht nur die Standard-Version, sondern auch Sonder-Editionen des Titels geben wird. Die Deluxe Edition gewährt euch einen vier Tage früheren Zugang zum Titel, so dass ihr bereits am 05. Oktober 2018 auf den Plattformen loslegen dürft. Darüber hinaus sind hier folgende Inhalte mit von der Partie:

Exemplar des Videospiels mit Deluxe-Edition-Verpackung

Zugriff auf den digitalen Inhalt des WWE 2K19 Season Pass (Details folgen im Sommer)

Zugriff auf den digitalen Inhalt des WWE 2K19 Vorbesteller-Bonus (Details folgen im Sommer)

Zugriff auf den digitalen Inhalt der WWE 2K19 Collector's Edition (Details folgen im Sommer)

Außerdem gibt es auch eine Collector's Edition, welche neben dem Vorabzugang folgende Goodies umfasst:

Exemplar des Videospiels mit Deluxe-Edition-Verpackung

Zugriff auf den digitalen Inhalt des WWE 2K19 Season Pass (Details folgen im Sommer)

Zugriff auf den digitalen Inhalt des WWE 2K19 Vorbesteller-Bonus (Details folgen im Sommer)

Zugriff auf den digitalen Inhalt der WWE 2K19 Collector's Edition (Details folgen im Sommer)

Premium-Verpackung

Exklusive, seltene physische Sammelobjekte

Limitierte Edition WWE-SuperCard-Inhalte