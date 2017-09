Das Roster von WWE 2K18 ist ja ohnehin bereits riesig, doch ein Ende der Fahnenstange ist keineswegs erreicht. Per DLC sollen weitere Protagonisten in den Ring des Wrestling-Titels einziehen.

Über 170 Wrestler sind im Hauptspiel WWE 2K18 bereits von Haus aus enthalten, doch für 2K Games ist damit noch nicht Schluss. Nach dem Release wird es im Zuge von DLC-Inhalten weitere Wrestler geben, womit man einige Lücken schließt. Schließlich sind einige bekanntere Charaktere trotz des riesigen Rosters noch nicht mit an Bord.

Via offiziellem Twitter-Account wurde nun bekannt gegeben, dass es zehn weitere WWE-Superstars per Zusatzinhalt nach dem Release geben soll. Mit dabei sind beispielsweise die früheren Raw Tag Team Champsions und WWE Legends The Hardy Boyz aka Jeff Hardy und Matt Hardy.

Darüber hinaus sollen per DLC auch Elias Samson, Ruby Riot, Drew McIntyre, Lars Sullivan, The Rock 'n' Roll Express, Beth Phoenix und Aleister Black Einzug erhalten. Zunächst erscheint nun aber das Hauptspiel am 17. Oktober 2017 für PC, PS4 und Xbox One. Eine Switch-Umsetzung ist für Herbst 2017 eingeplant.