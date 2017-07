Das sind mal gute Nachrichten: WWE 2K18 wird das erste Wrestling-Spiel auf einer Nintendokonsole seit Wii-Zeiten sein. Damit kommt ein weiterer wichtiger 3rd-Party-Multiplayer-Titel auf die Switch.

Ihr erinnert euch an die gute alte Zeit, als ihr Wrestling-Spiele auf dem N64 gezockt habt? Diese Erinnerungen werden dieses Jahr ein Revival feiern, denn WWE 2K18 kommt auf die Switch. Multiplayer-Partien zu jeder Zeit und an jedem Ort steht also nichts mehr im Weg. Wrestling-Legende Seth Rollins, der auch auf dem Cover abgebildet sein wird, höchstselbst hat in einer Videobotschaft bekannt gegeben, dass 2K die Fans gehört hat und nun liefern wird.

Damit handelt es sich um das erste WWE-Spiel auf einer Nintendo-Plattform seit WWE 13, das damals noch für die Wii erschien. Auf der Wii U suchte man ein Wrestling-Spiel vergebens. Ob WWE 2K18 genauso wie auf den anderen Plattformen am 17. Oktober erscheint oder sich etwas verzögert, ist nicht bekannt. Gameplay-Material gab es noch nicht zu sehen. Möglicherweise wartet 2K bis August, wenn der Summerslam nicht mehr weit ist.