Auch für Wrestling-Fans auf der Switch von Nintendo hat das Warten schon bald ein Ende. 2K Games hat nun endlich ein Release-Datum für diese Umsetzung genannt - und dieses kommt früher als ihr vielleicht denkt.

Bereits seit dem 17. Oktober 2017 dürfen sich Wrestling-Fans auf PC, PS4 und Xbox One mit dem neuen Teil WWE 2K18 vergnügen. Ebenfalls angekündigt wurde eine Switch-Fassung, doch auf diese musste man bis dato vergeblich warten. Nun geht es aber ganz schnell, denn 2K Games hat jetzt das Release-Datum für die Umsetzung für die Nintendo-Konsole bekannt gegeben.

Der Wrestling-Titel wird demnach schon sehr bald auf der Switch aufschlagen, nämlich noch in dieser Woche. Ab dem 06. Dezember 2017 soll WWE 2K18 dann zum Kauf bereit stehen. Auch in der Switch-Version werdet ihr dann nicht auf die wichtigen Spielmodi innerhalb des Titels verzichten müssen, darunter MyCAREER, Road to Gloary, Universe Mode, online oder lokal spielbarer Multiplayer oder auch die Creation Suite.

Insgesamt werden bis zu sechs Charaktere gleichzeitig auf dem Screen dargestellt werden können; diese könnt ihr aus dem größten Roster, das jemals in einem WWE-Spiel zur Verfügung stand, auswählen. Unterstützt wird auf der Switch neben dem TV-Modus natürlich auch der Handheld-Modus. Bis zu vier Spieler können sich so ebenfalls online oder lokal in Multiplayer-Gefechte stürzen.

Vorbesteller auf der Switch erhalten - wie auf anderen Plattformen auch - den Kurt Angle Pre-Order Bonus samt spielbarem Charakter. Der DLC kann auch beim Kauf der digitalen Version bis zum 13. Dezember 2017 kostenfrei bezogen werden.