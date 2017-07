Wer sich das neue Wrestling-Spiel WWE 2K18 vor dem eigentlichen Release am 17. Oktober sichert, der kann auch einen Vorbesteller-Bonus abstauben.

2K hat heute per Pressemeldung den Vorbesteller-Bonus für frühentschlossene Käufer von WWE 2K18 bestätigt. Dabei handelt es sich um Olympiasieger, WWE Hall of Famer und den aktuellen Raw General Manager Kurt Angle, der somit im Spiel wieder in den Ring steigt - erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt.

Angle, der bekannt ist für seine bemerkenswerten Errungenschaften im Ring sowie seine Goldmedaille im Freistilringen bei den Olympischen Sommerspielen 1996. Im Videospiel erscheint er in Form von zwei spielbaren Charakteren, die wichtige Meilensteine in seiner Karriere repräsentieren: als WWE "American Hero" und als ECW "Wrestling Machine".

Die spielbaren Charaktere werden als Bonus-Inhalt für alle verfügbar sein, die das Spiel bei teilnehmenden Händlern vorbestellen.