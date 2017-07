Ab dem 17. Oktober 2017 wird das neue WWE 2K18 erhältlich sein. Nun hat sich 2K erstmals konkreter dazu geäußert, welche Features man im neuen Teil der Wrestling-Reihe angehen möchte.

In einer Pressemeldung hat man heute erste Details zum Feature-Set von WWE 2K18 bekanntgegeben. So hat sich Mark Little, Executive Producer bei Visual Concepts genauer zu den Neuerungen geäußert.

Zu den Schlüssel-Elementen von WWE 2K18 werden laut offiziellen Angaben demnach die nachfolgenden Features zählen:

Inhalts-Editor: Der Inhalts-Editor wird jetzt noch umfassender, unter anderem mit dem neuen Matcherstellungs-Feature und Verbesserungen beim Superstar-Editor, Arena-Editor und Video-Editor.

Mein Spieler: Das neue "Mein-Spieler"-Erlebnis führt neue Kampfstile sowie ein brandneues Verbesserungs- und Fortschrittsystem ein.

Meine Karriere: Das neue "Meine-Karriere"-Erlebnis bietet eine neue Story und einen frei begehbaren Backstage-Bereich. So haben die Charaktere aus "Mein Spieler" die Möglichkeit, mit anderen WWE-Superstars zu interagieren und den Verlauf der Handlung mit zu beeinflussen.

Neuer Modus "Road to Glory": In dem vollkommen neuen Modus können die Spieler mit ihren Charakteren aus "Mein Spieler" gegeneinander antreten, um sich für WWE-Pay-per-View-Events zu qualifizieren.

Neue Grafik-Engine: Die neue Grafik besticht mit spektakulärer neuer Beleuchtung, realistischerer Haut und neuen Kamera-Effekten.

Neues-Kommentatoren-Team: Jetzt kommentiert das Trio Michael Cole, Byron Saxton und Corey Graves.

Neuerungen und Verbesserungen beim Kern-Gameplay: Durch eine Reihe an zusätzlichen Verbesserungen wird WWE 2K18 zum umfassendsten und realistischsten WWE-Spiel bisher.

Detailliertere Ausführungen findet ihr auf der offiziellen Webseite zum Spiel. Ab Donnerstag wird zudem dort auch eine Spotlight-Serie starten, in deren Rahmen ihr weitere Infos sowie Einblicke hinter die Kulissen der Entwicklung erhaltet.