Das Roster von WWE 2K18 soll ja das bislang größte in der Geschichte des Franchise werden. In zwei vorherigen Enthüllungen wurden bereits zahlreiche Wrestler daraus bestätigt, nun folgte der nächste Schwung.

In weniger als zwei Monaten wird WWE 2K18 zu haben sein, denn der Release ist für Xbox One und PS4 bereits auf den 17. Oktober 2017 festgelegt. Bis dahin wurde nun die vierteilige Enthüllung der enthaltenen Wrestler mit Teil 3 fortgesetzt. Dieses Mal wurden 41 weitere Superstars bestätigt, die im Titel spielbar sein werden. Konkret handelt es sich dabei um:

Wie schon bei den früheren Reveals sind Superstars aus der gesamten WWE-Historie dabei. Aus der modernen Zeit tummeln sich in der Liste Stars wie Kevin Owens oder Samoa Joe, auf der anderen Seite fehlen auch WWE-Legenden wie Ric Flair, Chris Jericho oder Razor Ramon nicht.

In diesem Clip wird euch The Miz beim Betreten des Rings in WWE 2K18 präsentiert.