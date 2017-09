Nach der überraschenden Ankündigung für die Nintendo Switch, wird das neue WWE 2K18 die Wrestling-Reihe nun erstmals auch noch auf eine weitere Plattform bringen. Wir verraten euch, wo ihr ebenfalls im Oktober loslegen dürft.

Die WWE-2K-Reihe war seit jeher im Konsolenbereich verwurzelt, wird mit dem neuen WWE 2K18 nun aber auch den Sprung auf den PC machen. Nachdem 2K Sports neben einer PS4- und Xbox-One-Version überraschend auch eine Switch-Fassung bestätigte, folgte nun die Ankündigung eben jener PC-Variante.

Es wird aber noch besser für PC-Fans: Wie 2K Games bestätigte, soll diese Spielversion via Steam bereits zeitgleich mit der PS4- und Xbox-One-Fassung am 17. Oktober 2017 zur Verfügung stehen; eine längere Wartezeit gibt es daher nur für Switch-Inhaber. Für die Nintendo-Konsole steht ein konkretes Release-Date weiter nicht fest.

PC-Vorbesteller bekommen zwar keinen früheren Zugang zum Spiel wie auf Konsolen, allerdings können sie sich auf dem PC ebenfalls den Kurt-Angle-Bonus sichern. Zudem wird es neben einer Standard Edition auch eine Deluxe Edition geben. Das Spiel wird auf dem PC weiterhin in 4K-Auflösung spielbar sein.

Im neuen Trailer "Burn It Down" könnt ihr vor dem Release am 17.10.2017 weitere Eindrücke aus dem Wrestling-Titel WWE 2K18 sammeln.