Auf den Current-Gen- und Last-Gen-Konsolen wurde der aktuelle Wrestling-Titel WWE 2K17 bereits veröffentlicht, nun wurde auch eine weitere ersehnte Umsetzung angekündigt.

In einer Pressemail meldeten sich heute Entwickler Yukes und Publisher 2K Games zu Wort und bestätigten nun, dass sich auch eine PC-Version von WWE 2K17 in Arbeit befindet. Diese ist bereits weit fortgeschritten und soll bereits in wenigen Wochen zu haben sein.

Mit dem 07. Februar 2017 nannten die Macher bereits einen konkreten Erscheinungstermin für die Windows-PC-Fassung. Diese wird inhaltlich den Fassungen für PS4 und Xbox One entsprechen. Sämtliche veröffentlichten DLC-Inhalte für die Konsolenversionen werden für den PC direkt ab der Veröffentlichung ebenfalls zu haben sein.

Zudem habt ihr zum Release die Wahl zwischen der 49,99 Euro teuren Standard Edition und der 74,99 Euro teuren Deluxe Edition. Der darin enthaltene Season Pass kann zum Preis von 29,99 Euro auch separat erworben werden. Weitere Informationen zum PC-Release gibt es auf dieser Webseite.