Publisher 2K hat weitere Informationen zum MyCareer-Modus von WWE 2K17 bekanntgegeben. So wird es einige Neuerungen geben, die erstmals in der Serie auftauchen.

In WWE 2K17 wird es den bisher komplexesten MyCareer-Modus der Spielereihe geben. Erstmals wurde dieser in WWE 2K15 eingeführt und ihr konntet euch beginnend als Novize im Sport einen Legenden-Status erarbeiten.

Eine Neuerung gibt es diesmal bereits in den ersten Kämpfen, wo ihr euer Können unter Beweis stellen dürft. Solltet ihr hier außerordentlich gut abschneiden, dann wird der Trainer Matt Bloom euch direkt für die Hauptmatches in Betracht ziehen. Während eurer Karriere trefft ihr auch auf Paul Heyman, der euch verschiedene Herausforderungen stellt. Solltet ihr genügend Eindruck schinden, dann wird er der Manager an eurer Seite sein.

Abseits der Kämpfe könnt ihr auch Promo für euren Wrestler machen und Rivalen herausfordern. Dazu stehen euch in kurzer Zeit diverse Antworten während der Interviews zur Auswahl. Dies führt dann zu Manipulation eurer Kämpfe oder hinterhältigen Attacken der Erzfeinde. Schließlich ist es auch erstmals möglich, dass ihr zwei Titel gleichzeitig haltet und euer eigenes Merchandise gestaltet.

WWE 2K17 erscheint am 11. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One und Xbox 360.