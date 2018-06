Bugbear Entertainment werkelt seit geraumer Zeit am Rennspiel Wreckfest. Dieses soll nun endlich den Early Access auf dem PC verlassen. Konsolenspieler müssen aber noch länger warten.

Entwickler Bugbear Entertainment schaltet die Ampeln auf grün: Das Rennspiel Wreckfest soll nun endlich in der finalen Version erscheinen - zunächst einmal zumindest für den PC. Nach "nur" 1611 Tagen im Early Access steht via Steam nun die fertige Vollversion in den Startlöchern.

Demnach dürft ihr auf dieser Plattform bereits am 14. Juni 2018 bei der fertigen Spielfassung zugreifen. Wollt ihr hingegen auf Xbox One oder PS4 zocken, so müsst ihr euch durchaus noch eine ganze Weile länger gedulden. Der Konsolen-Release ist nämlich erst für später in diesem Jahr am 20. November 2018 eingeplant.

Zur Veröffentlichung der Vollversion erwarten euch indes auch etliche neue Features. Unter anderem gibt es einen neuen Challenge-Modus mit ungewöhnlichen neuen Fahrzeugen, darunter - so abgedreht es auch klingt - ein Mähdrescher. Außerdem wurden die Anpassungsmöglichkeiten um die Kategorie "Fun-Items" erweitert.