Bisher sollte Worms W.M.D. für Switch im letzten Quartal 2017 erscheinen. Jetzt gibt es einen überraschend frühen Termin.

Worms kennt, jeder und jeder hatte mit den kriegswütigen Würmern schon seinen Spaß. Dass das neueste Spiel, Worms W.M.D., das vergangenes Jahr für die meisten Plattformen erschien, auch für Switch geplant ist, ist seit wenigen Monaten bekannt. Jetzt wurde die bislang grobe Aussage von Q4 2017 auf den 23. November 2017 konkretisiert. Damit erscheint die Multiplayer-Gaudi, die wie zugeschnitten für das Konzept der Switch schein, schon am nächsten Donnerstag.

Das verkündete Entwickler Team 17 soeben über seinen offiziellen Twitter-Kanal. Für den Fall, dass sich jemand nicht mit der Reihe auskennt: In Worms bombardieren sich kleine Würmer mit allerhand merkwürdigen Waffen (darunter explodierende Schafe) in rundenbasiertem Gameplay. Gerade im Multiplayer ein Spaßgarant, der seit der Erstveröffentlichung im Jahr 1995 Höhen und Tiefen durchlebt hat. Zeitweise wurde versucht, das 2-D-Konzept in die dritte Dimension zu verfrachten, was bei den Fans alles andere als gut ankam. Daher ist Worms W.M.D. wieder ein klassischer Teil in Seitenansicht.

Auf der Switch wird es exklusive Inhalte, darunter neue Karten geben. Natürlich lässt sich das Spiel lokal mit einzelnen Joy-Con spielen.