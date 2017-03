Das 4X-Strategiespiel Worlds of Magic: Planar Conquest ist bereits für PC und PS4 erhältlich, nun folgt eine weitere Umsetzung.

In einer Pressemeldung bestätigte heute Entwickler Teyon in Kooperation mit Wastelands Interactive, einem in Polen ansässigen Studio, dass Worlds of Magic: Planar Conquest künftig auch die Microsoft-Konsole Xbox One unsicher machen soll. Das rundenbasierte 4X-Strategiespiel ist bereits für PC und PS4 erhältlich.

Auf der Xbox One soll der Release bereits in der kommenden Woche, nämlich am 24. März 2017, erfolgen. Der Kostenpunkt wird dann bei 28,99 Euro liegen. Ursprünglich war das Spiel von Wastelands Interactive entwickelt und 2015 für den PC veröffentlicht worden. Teyon übernahm die Arbeiten an der Konsolenversion und machte dieser im September 2016 zunächst für die PS4 verfügbar; nun folgt auch die Xbox One.