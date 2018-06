Nach der E3 ist bekanntermaßen vor der gamescom: Die deutsche Messe wirft ihre Schatten voraus und auch eine echte Shooter-Hoffnung wird in Köln mit von der Partie sein.

Vor einiger Zeit wurde mit World War 3 eine echte Shooter-Hoffnung im Stile eines modernen Battlefield angekündigt, die es mit eben jener Reihe und auch Call of Duty aufnehmen möchte. Ob dieses Vorhaben gelingen könnte, davon werdet ihr euch im Rahmen der gamescom 2018 in Köln selbst überzeugen können.

Wie die Entwickler von The Farm 51 nun bestätigte, wird World War 3 nämlich auf der Kölner Publikumsmesse vor Ort und auch spielbar sein. Das ist umso erwähnenswerter, als dass der Titel ja erst vor rund einem Monat angekündigt wurde.

Ihr werdet das Spiel folglich am Showfloor finden und selbst ausprobieren können. Außerdem sollen auch verschiedene Mitarbeiter von The Farm 51 vor Ort sein, um Fragen zu beantworten. Der Shooter spielt in einem modernem Setting im fiktiven Dritten Weltkrieg. Zu den bestätigten Spielorten zählen Warschau, Berlin und Moskau. Diese sollen dem Vernehmen auch auch in Köln zu sehen sein.

Als kleinen Appetizer gibt es fünf neue Screenshots, die ihr euch in der Galerie in dieser Meldung ansehen könnt. Die gamescom 2018 findet vom 21. bis 25. August 2018 statt.