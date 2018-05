Regelmäßig geben es sich die beiden Shooter-Schwergewichte Battlefield und Call of Duty gegenseitig. In diesem Jahr könnte womöglich ein dritter Titel mitmischen, den bislang niemand auf dem Schirm hatte - nämlich World War 3.

The Farm 51, das Studio hinter Get Even und Painkiller: Hell & Damnation, hat mit World War 3 das nächste hauseigene Projekt angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen First-Person-Shooter, der auf den ersten Blick stark an ein modernes Battlefield erinnert.

World War 3 hat seinen Fokus auf Multiplayer-Gefechten und wird sowohl über Infanterie- als auch Fahrzeugekämpfe verfügen. Der Hauptmodus wird "Warzone" heißen, wobei es ein angreifendes Team zu Land und zu Luft mit modernen Waffen und Technologien mit einem verteidigendem Team zu tun bekommt.

Die Entwickler versprechen dabei nicht weniger als das "authentischste Kugel-vs-Rüstung-System im FPS-Genre", das es bis dato gibt. Kurzum: Das Ballistik-System soll auch Gewicht, Körperrüstung und ein physikbasiertes Bewegungsprofil sowie auch Fahrzeugmechaniken bei der Schadensberechnung berücksichtigen.

Das Gameplay setzt auf einen Squad-basierten Ablauf, bei dem Teamspiel im Fokus steht. Neben "Warzone" wird es mit "Recon" auch noch einen weiteren Spielmodus geben, der - ihr vermutet es vermutlich schon - in die derzeit so populäre Battle-Royale-Richtung geht. Spielerteams müssen dabei hochrangige Ziele einfangen.

Die Karten im Shooter werden - das könnt ihr auf den Screenshots bereits sehen - von Orten aus der echten Welt inspiriert; unter anderem ist das Brandenburger Tor in Berlin zu sehen. Andere Schauplätze sollen beispielsweise Moskau oder Warschau sein. Laut The Farm 51 sollen zudem Individualisierungsoptionen eine große Rolle spielen, so dass euch individuelle Waffenteile, Uniformen, Skins und mehr erwarten.

Der Release ist gegenwärtig für den PC eingeplant; eine Early-Access-Fassung soll noch 2018 durchstarten.