World to the West

Die Veröffentlichung von World to the West verzögert sich leider Gottes, allerdings nur auf einer Plattform. Die übrigen Konsolen sowie die PC-Fassung sind nicht betroffen.

Entwickler Rain Games hat angekündigt, dass sich die Veröffentlichung der Wii-U-Version von World to the West kurzfristig doch verzögert. Das hat man via Twitter bestätigt. Als Grund führte man an, dass man die Performance auf der alten Nintendo-Konsole noch "dramatisch" optimieren konnte; die reibungslose Umsetzung benötige jedoch noch etwas Entwicklungszeit, so dass man auch keinen neuen Termin nennen konnte.

Unterdessen sind von der Verschiebung die übrigen Fassungen des Spiels nicht betroffen. World to the West wird für PC, PS4 und Xbox One folglich weiterhin in der kommenden Woche am 05. Mai 2017 erscheinen.