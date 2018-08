Nach dem Erfolg von World of Tanks wagte sich Wargaming.net mit World of Warhips auch auf die hohe See. Die Seeschlachten sollen zukünftig nun nach dem PC auch Konsolen erreichen.

Daher kündigte man nun pünktlich zur gamescom in Köln das neue World of Warships: Legends an. Dabei handelt es sich ein zunächst für Konsolen exklusives maritimes Kriegsspiel, welches bei Wargaming.net in St. Petersburg entsteht.

Wie schon der PC-Ableger wird auch World of Warships: Legends etliche historisch akkurate Kriegsschiffe zu bieten haben. Die Spielerfahrung indes wurde speziell für Konsoleros angepasst.

Victor Kislyi, CEO von Wargaming, kommentiert die Ankündigung: "Das Spiel haben wir auf die Bedürfnisse der Konsolenspieler zugeschnitten. Die Seegefechte sind kurzweiliger und actionreicher dank kleinerer Teams. Das Benutzer-Interface wurde extra designt um den Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten, während die Engine-Entwickler sehr hart daran gearbeitet haben, die Spielengine an die Anforderungen der Konsolen anzupassen und alles größer, strahlender und einfach viel besser erscheinen zu lassen."

Die unterschiedlichen Kommandeure sollen verschiedene, individuelle Spielstile mit eigenen Stärken ermöglichen. PS4 Pro und Xbox One X sollen in technischer Hinsicht besonders unterstützt werden. Der Release ist für 2019 vorgesehen.