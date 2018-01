World of Warships Blitz

Heute erscheint World of Warships Blitz, der Mobile-Ableger des maritimen Schlachtspiels für den PC.

Mit World of Warships Blitz veröffentlicht Wargaming Mobile heute den einen Free-to-Play-Ableger des PC-Spiels World of Warships für Mobilgeräte. Der Titel rund um die maritimen Kämpfe ist ab sofort im App Store und im Google Play-Store erhältlich. Die Spieler können in dem PvP-Online-Shooter ihr taktisches Geschick und Teamwork verbinden, um die Herrschaft über die Meere zu erlangen.

World of Warships Blitz greift auf die Schiffe und die Erfahrung aus dem PC-Gegenstück zurück und verpackt dies mit kleineren Teams und kleineren Karten, um kurzweilige Schlachten zu garantieren. In den 7-vs.7-Kämpfen können die Kapitäne auf bekannte Kampfschiffe wie die USS North Carolina, die USS Iowa oder die japanischen Kampfkreuzer der Kongo-Klasse zurückgreifen – ganz egal ob im Bus, zuhause oder auf der Couch.

Das Spiel kann kostenlos über den App Store und Google Play heruntergeladen werden.