Was euch in der nächsten Erweiterung erwartet

World of WarCraft: Battle for Azeroth

Auf der an diesem Wochenende stattfindenden BlizzCon in Anaheim hat Blizzard nicht nur eine Classic-Version des Online-Rollenspiels World of WarCraft angekündigt, sondern mit "Battle for Azeroth" auch das nächste Add-on.

Bei World of WarCraft: Battle for Azeroth handelt es sich um die mittlerweile siebte Erweiterung zum Dauerbrenner unter den MMORPGs aus dem Hause Blizzard Entertainment. Wie gewohnt wird es dabei wieder eine Erhöhung der Levelobergrenze auf 120 ebenso geben, wie neue Zonen sowie einen größeren Fokus auf den Konflikt zwischen den beiden Fraktionen Allianz und Horde.

Horde-Spieler werden in drei neue Zonen reisen dürfen, die zusammen die Inseln von Zandalar ergeben. Allianz-Spieler bekommen die gleiche Anzahl an neue Zonen an die Hand, die Inselnation Kul Tiras. In diesen Zonen können beide Fraktionen jeweils neue allierte Rassen rekrutieren.

Mit dem neuen Insel-System soll zudem ein neues Spielsystem Einzug erhalten. Dabei bilden Spieler eine Dreiergruppe und erkunden Gegenden gemeinsam. Gegner und Spielsituationen können sich dabei zu jeder Zeit plötzlich ändern. In den neuen Warfronts können Gruppen aus 20 Spielern um bestimmte Orte kämpfen, die eine strategische Bedeutung für ihre Fraktion haben.

Zum Start des Add-ons können Level-Boosts erworben werden, um Charaktere direkt auf Stufe 110 zu bringen. Damit können Spieler das neue Maximallevel von 120 schneller erreichen und als Wiedereinsteiger die neuen Inhalte direkt genießen. Einen Release-Termin für World of WarCraft: Battle for Azeroth nannte man aber noch nicht. Hält man den bisherigen Rhythmus weiter ein, dann dürfte es aber wohl Mitte 2018 soweit sein.