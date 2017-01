Ogrewatch-Event in Anlehnung an Overwatch gestartet

World of WarCraft hat in der Vergangenheit bereits zahlreiche Easter Eggs hervorgebracht. Jetzt hat auch Overwatch den Weg in das Online-Rollenspiel gefunden.

Dass Blizzard immer Spaß daran hat, die Gernzen zwischen seinen Marken zu verwischen, ist keine neue Entwicklung. Der neueste Blizzard-Titel Overwatch hat jetzt auch den Weg in das Online-Rollenspiel World of WarCraft gefunden. Im Patch 7.1.5 könnt ihr im Ogrewatch-Event gegen Bosse in Anlehnung an Helden aus dem Online-Shooter antreten. So gibt es beispielsweise Hudson, der auf dem Gorilla Winston basiert und mit einer Tesla-Kanone ausgestattet ist. Auch McCree und Junkrat haben ihren Weg in das Spiel gefunden.

In nächster Zeit sollen auch Bosse basierend auf Tracer, Roadhog, Reaper und Reinhardt den Weg in das Spiel finden. Coole Idee, oder?