Am Wochenende hat Blizzard Entertainment im Rahmen der BlizzCon die Vanilla-Version World of WarCraft: Classic angekündigt. Doch bis wann ist mit dem Release eigentlich zu rechnen?

Wer sich schon auf das auf der BlizzCon 2017 angekündigte World of WarCraft: Classic freut, wird möglicherweise stark sein müssen: Der Release der Vanilla-Version des populären Online-Rollenspiels lässt vermutlich noch eine ganze Weile auf sich warten. Auch deshalb nannten die Entwickler bei der Ankündigung wohl noch keinerlei Zeitfenster für die Veröffentlichung.

Neben World of WarCraft: Classic befindet sich neben anderen Titel natürlich auch noch die neue Erweiterung World of WarCraft: Battle for Azeroth für das MMORPG in der Mache. Daher stellte nun Executive Producer J. Allen Brack in einem Interview zur BlizzCon klar, dass World of WarCraft: Classic noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium ist und noch einige Zeit brauchen wird.

"Die wichtige Ankündigung am heutigen Tag war: Ok, wir machen das", so Brack. "Wenn es aber um Details geht, dann wissen wir derzeit noch nicht alle Antworten." Man habe die Vanilla-Version bewusst sehr frühzeitig angekündigt, um die Community und deren Feedback in die weitere Entwicklung einbeziehen zu können. Weiterhin heuere man derzeit neue Entwickler und auch Teams an, um an World of WarCraft: Classic zu arbeiten. Damit soll gewährleistet werden, dass die Arbeiten an neuen Inhalten - wie dem frisch angekündigten Add-on - nicht ins Stocken geraten.

Fazit des Executive Producers: "Das ist eine sehr, sehr signifikante Arbeit. Ich würde es daher nicht gerade bald erwarten. Wir wissen tatsächlich selbst noch nicht, wann wir es veröffentlichen werden. Ich weiß das ist eine allgemeine Antwort, die wir euch für alle unserer Blizzard-Titel geben, aber in diesem Fall wissen wir wirklich auch selbst nicht, wie lange es dauern wird."