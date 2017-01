World of WarCraft

Im Rahmen einer Ausstellung ehrt das Computer History Museum besondere Software, unter anderem World of WarCraft.

Mit World of WarCraft hat Blizzard eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten auf den Markt gebracht. Dessen ist sich auch das Computer History Museum in Kalifornien bewusst und ehrt das Spiel im Rahmen der Ausstellung "Make Software: Change the World!".

Zusammen mit dem Online-Rollenspiel werden dort mit dem MP3-Format, Photoshop, MRI, Car Crash Simulation, Wikipedia und Texting sechs weitere Programme ausgestellt, die einen besonderen Einfluss auf die Menscheit hatten und das Leben der Anwender verändert haben.