Bereits seit einiger Zeit ist klar, dass auch Blizzard Entertainment im Update auf Version 7.1 von World of WarCraft: Legion wieder nach Karazhan schickt. Nun wurde der Patch konkret datiert.

Wer World of WarCraft schon länger zockt, der war sicherlich auch schon häufiger in Karazhan unterwegs. Der Raid wurde nun für das aktuelle Add-on Legion neuaufgelegt und wird euch im kommenden Update auf Version 7.1 zur Verfügung gestellt. Der Patch erscheint noch im Oktober.

Wie Blizzard nun bestätigte, wird dieser erste größere Patch seit dem Release von Legion ab dem 25. Oktober 2016 erhältlich sein. Karazhan wird künftig als Dungeon für fünf Spieler aufgelegt; dort trefft ihr auf neun Bossgegner. Einige bekannte Bosse werden auch mit einigen Neuerungen und Überraschungen aufwarten. Weiterhin setzt das Update die Geschichte von Suramar fort und es wird neben dem Raid auch mehr World Quests und weitere Inhalte geben.

In Version 7.1 lässt euch Blizzard in World of WarCraft: Legion nach Karazhan zurückkehren.