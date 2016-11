Der Regisseur Duncan Jones würde gerne einen zweiten Film rund um das WarCraft-Universum drehen. Dafür stellt er jedoch Bedingungen.

Über 430 Millionen US-Dollar spülte WarCraft: The Beginning in die Kassen, doch vor allem in den USA blieb der Film zum WarCraft-Universum deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ein zweiter Teil ist deshalb ungewiss, auch wenn der Regisseur Duncan Jones weiterhin an einer Fortsetzung interessiert ist.

Auf Twitter antwortete Jones nun auf Fan-Fragen. Demnach würde er ein Sequel unter der Bedingung leiten, dass weniger Menschen bei der Gestaltung des Films etwas zu sagen hätten. Für diesen Umstand würde er sogar ein geringeres Budget in Kauf nehmen. Ob die Verantwortlichen Jones diesen Wunsch erfüllen werden und tatsächlich weniger Köche am WarCraft-Brei hantieren lassen, bleibt abzuwarten.