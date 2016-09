Schon nach 18 Stunden wurde der neue Endboss Xavius in der höchsten Schwierigkeit zerlegt. So schnell ging es bisher in keiner Erweiterung.

Erst seit wenigen Stunden kann der neue Schlachtzug "Der Smaragdgrüne Alptraum" in der höchsten Schwierigkeitsstufe gezockt werden, schon hat der Endboss Xavius das Zeitliche gesegnet. 18 Stunden dauerte es, bis der gehörnte Bösewicht zu Boden ging. Dafür verantwortlich ist die russische Gilde "Exorsus".

Mit dem schnellen Ende stellen die Russen übrigens noch einen weiteren Rekord auf: Noch nie zuvor wurde der finale Raid-Endgegner so schnell zerlegt wie in Legion, in Wrath of the Lich King waren es immerhin drei Tage.