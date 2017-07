World of WarCraft: Traveler

Blizzard Entertainment hat rund um WarCraft mittlerweile eine riesige Marke aufgebaut, die auch über den Spielebereich hinaus geht. Nach einem Kinostreifen steht nun eine weitere Buchreihe ins Haus.

Unter dem Namen "World of WarCraft: Traveler" startet noch im aktuellen Monat eine neue Buchreihe zum erfolgreichen MMORPG durch. Dabei handelt es sich um eine Jugendbuchreihe, deren erster Teil ab dem 27. Juli zu haben sein wird. Die erste Ausgabe erscheint via Fischer Kinder- und Jugendbuch Verlag; geschrieben wird die als Trilogie geplante Reihe von Greg Weisman, der sowohl alte als auch junge Fans in die bekannte Fantasy-Welt des Computerspiels eintauchen lassen möchte.

Teil 1 umfasst insgesamt 448 Seiten und begleitet den Protagonisten Aram auf seiner Reise durch Azeroth. Geleitet wird er von einem mysteriösen Kompass zu einem noch unbekannten Ziel. Untermalt wird die Reise von Aram im Buche durch Illustrationen von Blizzard-Zeichner Samwise Didier. Der Preis wird bei 12,99 Euro liegen, eine E-Book-Version gibt es für 9,99 Euro. Der zweite Band ist für Frühjahr 2018 geplant.