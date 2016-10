Bei Blizzard Entertainment gibt es auch in Zusammenhang mit einem neuen Projekt einen größeren Einschnitt, der zunächst einmal aber vor allen Dingen World of WarCraft betrifft.

Nach der Veröffentlichung der sechsten Erweiterung World of WarCraft: Legion im August, werden die Geschicke des Online-Rollenspiels und Dauerbrenner künftig von einer anderen Person gelenkt. Game Director Tom Chilton, der die Geschichte von World of WarCraft von Anfang an begleitet, räumt seinen Posten, um sich einem "anderen Projekt" bei Blizzard Entertainmet zu widmen. Das bestätigte er selbst nun in einem Forenbeitrag.

Den Posten des Game Directors hinsichtlich World of WarCraft wird künftig Ion Hazzikostas ausfüllen; dieser trat Blizzard bereits 2008 bei und hat sich vom Encounter Designer zum Assistant Game Director und nun Game Director nach oben gearbeitet.

Chilton hingegen ist schon seit 2004 bei Blizzard und werkelte zuvor jahrelang an Ultima Online. Bei World of WarCraft war er von Anfang an dabei, die Position des Game Directors hatte er mit der Veröffentlichung von Cataclysm im Jahr 2010 inne. Nach zwölf Jahren mit Blizzards Dauerbrenner sei es nun an der Zeit gewesen für etwas anderes.

"Meine persönliche Reise mit der Arbeit an WoW als Game Director ist zu Ende, aber meine Reise mit Blizzard ist das noch nicht. Ich werde weiterhin hier sein, mich jedoch auf ein anderes Projekt innerhalb des Unternehmens fokussieren", so Chilton. Worum es sich dabei konkret handelt, ist zunächst nicht bekannt. Diesbezüglich wollte sich Blizzard auch auf Rückfrage nicht äußern.