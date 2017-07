World of WarCraft

Fans von World of WarCraft auf dem PC dürfen sich im Rahmen der gamescom auf ein großes Turnier freuen. Auf der Kölner Messe werden nämlich die European Championship Finals abgehalten.

Europas beste WoW-Spieler werden sich auf der gamescom in Köln in Kürze im Rahmen der European Championship Finals messen. Blizzard Entertainment kündigte das Turnier, welches vom 23. bis zum 26. August 2017 steigen wird, nun auch offiziell an.

Die Besten der PvP-Szene beweisen sich bereits seit Längerem in Community-Events und Qualifikationsrunden, um sich einen Platz auf den Finals im Rahmen der gamescom zu sichern. Dort wartet ein Preispool von satten 100.000 US-Dollar auf die Teilnehmer. Zum bereits qualifizierten Feld zählen mit Method eines der stärksten Teams der vergangenen Jahre, das unter anderem die Arena World Championship 2015 gewinnen konnte. Außerdem werden Enjoy Legion, Northern Gaming Blue und Rockets Esports vor Ort sein.

Beim Turnier wird es nicht nur um den europäischen Titel und das Preisgeld gehen, sondern zudem auch um die Qualifikation für die Arena World Championship Finals in diesem Jahr, welche dann auf der BlizzCon ausgetragen werden. Daheimgebliebene werden das Turnier per Livestream über den offiziellen Twitch-Kanal verfolgen können.