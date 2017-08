World of WarCraft: Legion

Während einer Präsentation auf der gamescom in Köln hat Blizzard Entertainment handfeste Details zum kommenden Inhalts-Update der Version 7.3 von World of WarCraft: Legion bekannt gegeben. Wir verraten euch hier, was euch erwartet.

Der Patch auf Version 7.3 zum erfolgreichen Online-Rollenspiel trägt den Namen "Schatten von Argus" und soll ab dem 30. August 2017 erhältlich sein. Dabei soll euch eine "Prüfung nie dagewesenen Ausmaßes" erwarten, denn ihr müsst den Kampf gegen die Legion nach Argus, der Hochburg der Dämonen und die Quelle ihrer Macht, tragen.

Argus war ursprünglich die Heimatwelt der Draenei, doch sie wurde von finsterer Teufelsmagie verdorben. Jetzt schwebt sie am Himmel über Azeroth und fordert euch im künftigen Update heraus.

Konkret können Spieler in "Schatten von Argus" laut der Bekanntgabe von Blizzard:

Zu einer neuen, ihnen feindlich gesinnten Welt reisen, um zum allerersten Mal die von der Legion verderbte Heimat der Draenei zu erkunden.

Sich mit der Armee des Lichts, einer Bande verschollener Krieger, die sich dem Kampf gegen die Legion verschrieben haben, und zwei Champions aus der Vergangenheit von Azeroth verbünden: Alleria Windläufer und Turalyon. Beide glaubte man nach dem letzten Angriff der Legion auf Azeroth schon lange verschollen.

Drei abwechslungsreiche Regionen von Argus erkunden: Von der teufelsverdorbenen Oberfläche des Planeten (Krokuun), über die uralten Ruinen einer im Himmel schwebenden Eredarstadt (Mac’Aree) bis hin zum Kern des Planeten (der Antorischen Ödnis).

Den Sitz des Triumvirats erobern (einen neuen Dungeon), von dem aus Velen, Kil’jaeden und Archimonde einst über die Kultur der Draenei walteten.

Die Relikte ihres Artefakts mithilfe des Netherlichttiegels anpassen.

Die Invasionspunkte der Legion auf anderen Welten versiegeln.

Ein draenisches Schiff kommandieren, das ihnen als Einsatzbasis dient: Die Vindikaar.

… und noch vieles mehr erleben!

Den neuen Trailer zum Update auf Version 7.3 von der gamescom könnt ihr euch im Folgenden ansehen.