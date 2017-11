World of WarCraft: Battle for Azeroth

Mit Battle for Azeroth steht bereits die siebte Erweiterung auf dem Plan von Blizzard. Und auch die erste Beta lässt nicht mehr lange auf sich warten. Die Entwickler haben einen ungefähren Termin genannt.

Auf der diesjährigen BlizzCon kündigte Activision Blizzard nicht nur die von vielen Fans gewünschten Classic Server für World of WarCraft an, sondern auch eine neue Erweiterung, die auf den Namen Battle for Azeroth hört. Bereits bei der Ankündigung gab der Publisher viele Details zum kommenden Add-On bekannt. Etwa das neue Insel-System, indem ihr in Dreiergruppen kleine Gebiete erkundet oder den neuen Warfront-Modus, wo bis zu 20 Spieler um bestimmte Orte kämpfen.

Wann wir allerdings zum ersten Mal in die neue Erweiterung eintauchen dürfen, blieb ein Geheimnis. Zumindest bis jetzt. Denn in einem Interview mit WoWChakra gaben die Entwickler einen ungefähren Termin für die geschlossene Beta-Phase bekannt. Demnach soll es bereits Anfang 2018 soweit sein. Für einige Fans ist die Nachricht enttäuschend, da sie auf eine Beta rund um Weihnachten gehofft hatten, nachdem die ersten Gebiete bereits auf der Blizzcon spielbar waren. Erscheinen wird World of WarCraft: Battle for Azeroth dann vorraussichtlich im Laufe des Jahres 2018.

Werdet ihr an der Beta zu Battle for Azeroth teilnehmen oder habt ihr schon lange mit World of WarCraft abgeschlossen?