World of WarCraft: Battle for Azeroth

Die Veröffentlichung der neuen Erweiterung World of WarCraft: Battle for Azeroth rückt immer näher. Bevor diese aber auch tatsächlich erhältlich ist, bereitet Blizzard den Titel durch einen umfassenden Patch auf das Add-on vor.

Mit Battle for Azeroth geht das nimmermüde Online-Rollenspiel World of WarCraft aus dem Hause Blizzard Entertainment in die nächste Runde. Seit vielen Jahren bleiben die MMORPG-Fans dem Titel treu, auch weil regelmäßig neue Add-ons erscheinen. Bevor Blizzard nun den nächsten Streich landet, gibt es aber zunächst einen umfassenden vorbereitenden Patch.

Während World of WarCraft: Battle for Azeroth selbst erst ab dem 14. August 2018 erhältlich sein wird, kommt das besagte Update noch in diesem Monat. In der kommenden Woche soll es am 18. Juli soweit sein und der entsprechende Download zur Verfügung stehen. Der Patch bringt dabei eine Reihe an Funktionen und Systemänderungen im Vergleich zum bisherigen Spiel mit sich. Diese Neuerungen bilden die Grundlage für das Add-on.

An den Klassen soll es einige bedeutende Änderungen geben, insbesondere auch in Sachen Spezialisierungen im Spiel. Im Zuge des Updates könnt ihr euch schonmal in die überarbeiteten Zauber und Fähigkeiten einarbeiten, um für die neuen Abenteuer im Add-on gerüstet zu sein.

Weiterhin erhält mit dem Patch auch der Kriegsmodus Einzug. Ihr habt die Möglichkeit, diesen an- und auszuschalten, wann immer ihr euch in Orgrimmar oder Sturmwind aufhaltet. Bei aktiviertem Modus könnt ihr euch im Welt-PvP mit anderen Abenteurer messen, wollt ihr hingegen eure Ruhe haben, schaltet ihr den Kriegsmodus einfach aus. Gleichzeitig bringt das Update auch Neuerungen in Sachen PvP-Talenten und Ehresystem mit sich.

Weitere neue Features sind realmübergreifende Communities, eine Reihe von neuen Quests und mehr. Der beigefügte Überlebens-Guide in Videoform soll euch zudem auf das nahende Add-on gebührend vorbereiten.