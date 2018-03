World of WarCraft: Battle for Azeroth

Ihr freut euch schon auf das neue Add-on World of WarCraft: Battle for Azeroth und könnt es schon kaum noch erwarten? Dann hat Blizzard ab sofort eine spezielle Vorverkaufsbox für Frühentschlossene für euch im Angebot!

Frühentschlossene MMO-Fans können sich schon jetzt eine spezielle Vorverkaufsbox von World of WarCraft: Battle for Azeroth sichern, wie Blizzard Entertainment heute angekündigt hat. Das gute Stück ist ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich. In Deutschland sind dies Amazon, Media Markt, GameStop und Saturn, in Österreich Media Markt, GameStop und Saturn sowie in der Schweiz GameStop, WoG.ch und Softridge.

Wer sich diese Vorverkaufsbox der Standard Edition vor dem Release des Add-ons in diesem Sommer sichert, der kann seinen Battle.net-Account bereits jetzt für Battle for Azeroth aufwerten und zur Veröffentlichung direkt loslegen. Zudem könnt ihr dann damit beginnen, vier neue verbündete Völker zu rekrutieren. Auch eine Charakteraufwertung auf Stufe 110 ist enthalten.

Die spezielle Box ist nur vor dem Release der Erweiterung, also wirklich nur für Vorbesteller erhältlich. Enthalten ist folgerichtig auch keine physische Version des Spiels, sondern stattdessen die digitale Version per Code; dieser kann dem eigenen Battle.net-Account hinzugefügt werden. Die Inhalte werden dann automatisch über die Battle.net-Software heruntergeladen.

World of WarCraft: Battle for Azeroth erscheint spätestens am 21. September 2018, möglicherweise aber auch schon früher. Die finale Bestätigung seitens Blizzard steht diesbezüglich noch aus.