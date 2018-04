World of WarCraft: Battle for Azeroth

Am 14. August 2018 erscheint mit Battle for Azeroth die neueste Erweiterung zu Blizzards MMORPG-Dauerbrenner World of WarCraft. Dabei wird auch der PvP-Bereich grundlegend umgekrempelt.

Auf der BlizzCon 2017 hatte Blizzard schon angekündigt, dass es zukünftig keine PvP-Server mehr für das Online-Rollenspiel World of WarCraft geben soll. In einem Q&A hat Game Director Ian Hazzikostas diesbezüglich nun weitere Details bekannt gegeben.

Bisher konnten sich Spieler ja bei der Wahl ihres WoW-Servers entscheiden, ob sie sich auf einem PvP- oder PvE-Server tummeln wollen. Nur auf PvP-Servern waren Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe auch in der offenen Spielwelt möglich, so dass sich Spieler von Horde und Allianz überall nach Lust und Laune gegenseitig abmurksen konnten. Künftig wird es nach dem Release von World of WarCraft: Battle for Azeroth diese PvP-Server aber nicht mehr geben. Stattdessen kommt nun der neue War-Mode ins Spiel.

So sind künftig alle WoW-Server von Haus aus PvE-Server, ihr bekommt aber in eurer Hauptstadt, also je nach Fraktion Stormwind oder Orgrimmar, die Möglichkeit, den War-Mode zu aktivieren. Dadurch werdet ihr auf einen Server migriert, auf dem sich ausschließlich Spieler mit aktiviertem War-Mode befinden. Ob ihr davon Gebrauch machen wollt oder nicht, könnt ihr in der Hauptstadt stets einstellen; der Modus kann also ständig aktiviert und auch wieder deaktiviert werden.

Ist der War-Mode aktiviert, dann könnt ihr es auf dem gesonderten Server wiederum mit Spielern der gegnerischen Fraktion überall aufnehmen. Teilnehmer erhalten spezifische Belohnungen dafür, darunter unter anderem auch zusätzliche Erfahrungspunkte. Laut Hazzikostas soll das Aktivieren des War-Mode aber insgesamt keinen Vorteil gewähren oder eine Voraussetzung für irgendetwas darstellen. Ihr sollt also ständig frei in der Entscheidung sein, ob ihr PvP in der offenen Spielwelt haben wollt oder nicht.