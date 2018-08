World of WarCraft: Battle for Azeroth

Seit Mitte August ist die neue Erweiterung Battle for Azeroth zu World of WarCraft erhältlich und zeigt eindrucksvoll, dass die Zeit des MMORPG-Dauerbrenners alles andere als abgelaufen ist. Das Add-on befindet sich absolut auf Erfolgskurs.

Wer glaubte, dass World of WarCraft nach all den Jahren am Markt langsam aber sicher an Anziehungskraft verliert, der sieht sich getäuscht. Wie Blizzard Entertainment nun bekannt gegeben hat, ist auch das neueste Add-on Battle for Azeroth derzeit total auf Erfolgskurs.

Die neueste Erweiterung ging seit dem Erstverkaufstag am 14. August 2018 weltweit bereits über 3,4 Millionen Mal über die Ladentheke, so Blizzard Entertainment. Damit erzielte das Add-on einen neuen Rekord, denn die Erweiterung stellte damit sogar einen Erstverkaufsrekord innerhalb des Franchise dar und avanciert sogar zu einem der am schnellsten verkauften PC-Titel aller Zeiten.

Mike Morhaime, CEO von Blizzard, kommentiert folglich recht erfreut: "Battle for Azeroth ist ein entscheidendes Kapitel im zentralen Konflikt zwischen der Horde und der Allianz, und es war überwältigend zu sehen, wie eine Rekordzahl von Spielern ihre Fraktion repräsentieren und sich auf ihre Kriegskampagnen begeben. Selbstverständlich sind wir auch begeistert, selbst mit von der Partie zu sein. Aber die Veröffentlichung ist erst der Anfang des Konflikts. In den nächsten Wochen wird es weitere epische Inhalte für World of WarCraft geben und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler endlich die ganze Geschichte erleben, die sich im Verlauf der Erweiterung entfaltet."

Auf dem Erfolg ruht man sich indes nicht aus, sondern hat laut eigenen Angaben bereits folgende Inhalte in Planung:

In den kommenden Wochen werdet ihr die Möglichkeit haben, Battle for Azeroths erste Kriegsfront Stromgarde zu stürmen – eine Koop-Schlacht für 20 Spieler um die Kontrolle einer strategisch wichtigen Festung im Arathihochland.

Am 04. September öffnen sich die Tore für Battle for Azeroths ersten Schlachtzug – Uldir, eine uralte Anlage der Titanen, die fehlgeschlagene Experimente der Alten Götter beherbergt.

Die erste PvP-Saison und die erste Saison für mythische Schlüsselsteindungeons der Erweiterung beginnen ebenfalls am 04. September. Mythische Schlüsselsteindungeons werden ein einzigartiges "saisonales Affix" beinhalten – Befallen – das neue Herausforderungen basierend auf den verderbten Bewohnern des Uldir-Schlachtzuges einführt.

Darüber hinaus sind zusätzliche Updates in Arbeit, die regelmäßig weitere Inhalte für euch bereitstellen werden, darunter auch die Möglichkeit, die Menschen von Kul Tiras und die Zandalaritrolle als spielbare verbündete Völker zu rekrutieren. Mehr Informationen zu zukünftigen Updates werden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.