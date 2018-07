Seit vielen Jahren ist World of WarCraft bereits erhältlich und hat dementsprechend viele Add-ons erhalten. Um das Spielvergnügen für Neulinge des MMORPGs zu erleichtern, passt Blizzard Entertainment daher nun offenbar das Geschäftsmodell etwas an.

Wer neu in die Welt von World of WarCraft abtauchen wollte bzw. wem die ein oder andere Erweiterung fehlte, dem blieb bis dato lediglich der Kauf der World of WarCraft: Battle Chest. Im Zuge des Pakets bekamen Spieler das Hauptspiel sowie sämtliche frühere Erweiterungen außer dem aktuellsten Add-on an die Hand.

Künftig wird der Kauf dieser Spielversion bzw. der Kauf des Hauptspiels aber offensichtlich nicht mehr notwendig sein, denn alle Inhalte des MMORPGs sollen künftig kostenfrei zum Download bereit stehen. Ausgenommen ist wie gesagt lediglich das jeweils neueste Add-on, in diesem Fall das am 14. August erscheinende World of WarCraft: Battle for Azeroth.

Im Übrigen ist zum Zocken des Online-Rollenspiels nur noch ein kostenpflichtiges Abonnement fällig, in dem dann das Hauptspiel und frühere Erweiterungen automatisch inkludiert sind. Im Zweifel müsst ihr also nur noch eure Internetleitung zum Glühen bringen, um die notwendigen Dateien zu beziehen. Aktuell können also im Rahmen eines Abos die ersten sechs Erweiterungen bis hin zu Legion heruntergeladen werden.

Die endgültige offizielle Bestätigung durch Blizzard selbst, ob diese Änderung von Dauer ist, steht noch aus.