World of WarCraft: Battle for Azeroth

Bis spätestens 21. September 2018 sollte das neue Add-on World of WarCraft: Battle for Azeroth erhältlich sein. Jetzt hat Blizzard Nägel mit Köpfen gemacht - und hält diese Deadline mehr als nur ein.

Viele Spieler des MMO-Dauerbrenners World of WarCraft sehnen mit Battle for Azeroth die nächste Erweiterung herbei. Diese hatte Blizzard vor geraumer Zeit angekündigt und bestätigt, dass man das Add-on bis spätestens 21.09.2018 veröffentlicht haben möchte. Diesbezüglich herrscht nun endgültig Klarheit: Das Ziel wird mehr als nur eingehalten.

In einer Pressemitteilung gab der Kult-Entwickler heute nämlich den 14. August 2018 als den finalen Release-Termin für World of WarCraft: Battle for Azeroth bekannt. Horde und Allianz werden ab diesem Termin mehr denn je um die Vorherrschaft der Spielwelt kämpfen. Zudem verschlägt es euch in der Erweiterung auf die Kontinente Kul Tiras und Zandalar. Auch neue Völker, unerforschte Insel und mehr sind neu mit von der Partie.

Die Erweiterung ist auf der offiziellen Webseite zudem auch bereits im Vorverkauf zu erwerben. Wer zuschlägt, erhält eine sofort einsetzbare Charakteraufwertung auf Stufe 110 und kann schon jetzt damit beginnen, die ersten vier der neuen verbündeten Völker zu rekrutieren. Zu diesen zählen unter anderem die Lichtgeschmiedeten Draenei für die Allianz und die uralten Nachtgeborenen für die Horde.

Neben der Standard Edition für 44,99 Euro gibt es auch eine Digital Deluxe Edition für 59,99 Euro im Vorverkauf. Diese enthält eine Vielzhal an Boni für verschiedene Blizzard-Spiele, darunter spezielle Reittiere in World of WarCraft, einen Kartenrücken in Hearthstone und weitere Extras in Heroes of the Storm, StarCraft II und Overwatch. Zudem könnt ihr auch zur 99,99 Euro teuren Collector's Edition (im Einzelhandel) greifen, die folgende weitere Extras laut offiziellen Angaben beinhaltet:

Doppelseitiges Fraktionswappen Horde & Allianz: "Mit diesem massiven, doppelseitigen Emblem (Aufsteller enthalten) können Spieler ihre Treue zeigen. Auf dem Schreibtisch oder im Regal aufgestellt zeigt dieses Sammlerstück der ganzen Welt, welche Fraktion sein Besitzer unterstützt."

Gebundenes Wendebuch: Klagelied & Ein guter Krieg: "Diese limitierte gebundene Ausgabe enthält zwei bislang unveröffentlichte World of Warcraft-Novellen, die den Brand von Teldrassil aus der Sicht der Allianz und der Horde beleuchten. Jede Geschichte enthält Originalillustrationen exklusiv für diese Edition.** Geschrieben von Christie Golden und Robert Brooks."

Digitaler Soundtrack von Battle for Azeroth: "Jede Collector’s Edition enthält einen Key, um die ergreifenden Orchesterstücke des Soundtracks der Erweiterung herunterzuladen. Sie versetzen Spieler in die ideale Stimmung, um sich ihren Gegnern in der Schlacht zu stellen."

Die Stückzahl der Collector's Edition ist begrenzt; Interessierte sollten daher im Vorverkauf recht flott zuschlagen, um auf Nummer sicher zu gehen.