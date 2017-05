Am vergangenen Wochenende wurde der neue Weltmeister im Free-to-Play-Dauerbrenner World of Tanks gekürt. Ein russisches Team konnte den Titel einheimsen.

Der neue Weltmeister in World of Tanks heißt Tornado Energy und kommt aus Russland. Das Team setzt sich im Finale letztendlich klar und deutlich mit 7:2 gegen das europäische Team DiNG durch und kann die begehrte Trophäe damit bereits zum zweiten Mal sichern. Zuvor war der Sieg eben jenes Teams bereits durch das Orakel und Maskottchen der diesjährigen Grand Finals, "Tomato the Lobster", vorausgesagt.

Zuvor mussten in der Gruppenphase bereits die vier Teams eClipse, Brain Storm, Team Efficiency und YaTo Gaming ihre Koffer packen. Im ersten Viertelfinale besiegte Team Elevate das asiatische Team EL Gaming knapp mit 7:6 im Tiebreak; im Halbfinale war dann gegen DiNG beim 2:7 jedoch Schluss. Tornado Energy traf im Halbfinale auf Not So Serious, das sich in seinem Viertelfinale gegen Kazna Kru aus Europa durchsetzte.

Austragungsort war die VTB Arena in Moskau wo die Grand Finals in Zusammenarbeit mit Facebook organisiert wurden. Tausende Fans waren live dabei; bei den Livestreams schauten in der Spitze 206.000 Zuschauer gleichzeitig zu - ein neuer Rekord in der Grand-Finals-Historie. In mehreren Städten in Europa wurden zudem Public-Viewing-Events organisiert, darunter auch in München (siehe Bild). Dort fanden sich mehr als 170 Fans und Pressevertreter im eSport-Club in Baldham ein.

Die Gewinne für die jeweiligen Platzierungen im Überblick: