Ende des letzten Jahres schlossen sich Entwickler Wargaming und die Hilfsorganisation War Child für die sogenannte "Armistice-Kampagne" zusammen. Nun gibt es eine erste Erfolgsmeldung diesbezüglich.

Im Rahmen der Kampagne hatten Spieler des Free-to-Play-Dauerbrenneres World of Tanks die Möglichkeit, besondere Embleme und Ingame-Pakete gegen Echtgeld zu erwerben. Durch die so eingespielten finanziellen Mittel, die zu 100 Prozent der Kampagne zugute kamen, sollten von Kriegen betroffene Kinder unterstützt werden.

Heute bestätigte Wargaming nun in einer Pressemitteilung, dass auf diesem Wege nicht weniger als 84.800 US-Dollar von der Community beigesteuert und an War Child UK gespendet wurden. Hierfür bedankt sich der Entwickler natürlich recht herzlich.

Richard Cutland, Head of Military Relations bei Wargaming, kommentiert: "Als ehemaliger Soldat konnte ich hautnah miterleben, was War Child für eine wichtige und bemerkenswerte Arbeit in Kriegsgebieten leistet. Ich bin sehr stolz auf Wargaming und vor allem auf unsere Community, dass sie diese wichtigen Aktionen unterstützen."



Und auch Wayne Emanuel, Gaming Development Manager bei War Child, sagt: "Wir von War Child sind von der Großzügigkeit der Studios, die an der Aktion teilgenommen haben, überwältigt. Wir möchten allen einzelnen Spielern danken, die uns unterstützt haben. War Child ist auf die Unterstützung von Partnern angewiesen, um unsere wichtige Arbeit fortzusetzen. Wir sind jetzt schon auf die nächste Aktion gespannt und hoffen, auf den guten Ergebnissen aufzubauen und sogar noch mehr Spenden sammeln zu können."